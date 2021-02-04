24-летний испанец может вернуться в Реал в летнее трансферное окно, утверждает Inside Futbol.

Форлан предостерег Реал от ошибки имени Суареса Барселоны

Регилон стал вариантом усиления левого фланга "сливочных". Мадридцы собрались летом продать ветерана Марсело и находятся в поисках исполнителя на его позицию. Конкурировать с Ферланом Менди в дальнейшем может именно Регилон, который лишь летом 2020-го покинул Сантьяго Бернабеу. Реал, однако, имеет опцию обратного выкупа латераля за 40 млн евро. Сам защитник якобы желает вернуться в Испанию.

В нынешнем сезоне Серхио Регилон провел 20 матчей во всех турнирах, в которых оформил 5 результативных передач.

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