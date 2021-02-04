"Будет обидно, если Рамос не продлит контракт с Реалом. Футболист с такой карьерой заслуживает другого. Он в форме, физически готов, он делает разницу, мощный в защите. Хотя ни один клуб не зависит от одного игрока.

Реал смирился с потерей Рамоса, – журналист

Реал с Рамосом сейчас повторяет ошибку Барселоны с Луисом Суаресом. Есть переговоры, нужно понять обе стороны. Это выдающиеся игроки, которые делают больше, чем некоторые молодые футболисты", – цитирует уругвайца El Espanol.

Напомним, что "сливочные" пока не смогли договориться с Серхио Рамосом о переподписании контракта, который завершает действие в ближайшее лето. Прошлым летом Барселона отказалась от услуг Луиса Суареса, а ветеран засиял в составе мадридского Атлетико (16 матчей, 14 мячей в Ла Лиге).

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