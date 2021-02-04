24-річний іспанець може повернутися в Реал у літнє трансферне вікно, стверджує Inside Futbol.

Форлан застеріг Реал від помилки імені Суареса Барселони

Регілон став варіантом підсилення лівого флангу "вершкових". Мадридці запланували на літо продаж ветерана Марсело та перебувають у пошуках виконавця на його позицію. Конкурувати з Ферланом Менді надалі може саме Регілон, який лише влітку 2020-го покинув Сантьяго Бернабеу. Реал, однак, має опцію зворотного викупу латераля за 40 млн євро. Сам оборонець нібито прагне повернутися до Іспанії.

У нинішньому сезоні Серхіо Регілон провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 5 результативних передач.

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