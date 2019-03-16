"Рефері заважають Олімпіку набирати очки", – заява донецького клубу щодо арбітражу в УПЛ

"Олімпійці" написали заяву щодо ситуації з арбітражем матчів за участі Олімпіка в УПЛ.

"Два з трьох матчів за участю Олімпіка на старті весняної частини цього сезону завершилися суддівськими скандалами. Помилки арбітрів в матчах за участю нашої команди стали систематичними, а головний тренер "олімпійців" В'ячеслав Шевчук змушений регулярно обговорювати не гру команди, а роботу рефері, які раз у раз заважають донеччанам набирати очки. Олімпік протестує проти нерівних методів ведення боротьби на футбольному полі, через які наша команда не потрапила в ТОП-6 чемпіонату.

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Біля керма Олімпіка В'ячеслав Шевчук провів 11 поєдинків в УПЛ. Ми проаналізували всі ці матчі на предмет суддівських помилок, які вплинули на результати команди і вибрали найбільш кричущі промахи рефері.

"Олімпік сподівається що всі помилки арбітрів – виключно помилки, і не мають підводних течій. Не хочеться, щоб судді таким чином вигнали з Прем'єр-ліги самобутню команду, яка стабільно проводить в елітному дивізіоні ось уже п'ятий сезон і незважаючи на те, що змушена грати далеко від рідного дому, своєчасно виплачує зарплати і ставить перед собою високі цілі", – йдеться у заяві "олімпійців".

Зокрема, суддівські помилки були в матчах Олімпіка проти Ворскли (13 тур), Зорі (16 тур), Шахтаря (17 тур), Маріуполя(19 тур) та Олександрії (21 тур). Детальніше про претензії донеччан до роботи рефері у цих матчах можна прочитати за посиланням.

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