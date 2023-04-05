Состоявшийся на минувших выходных матч между Америкой и Леоном запомнился скандалом с арбитром встречи. Он ударил игрока Лукаса Ромеро коленом в пах после того, как тот выразил недовольство засчитанным голом соперника.

Арбитр ударил игрока по яйцам, главному тренеру обнажили грудь – безумие из топ-матча чемпионата Мексики

Федерация футбола Мексики (FMF) сообщила, что Эрнандес был дисквалифицирован на 12 матчей за свой поступок. Игрок также был наказан и пропустит следующие два матча за слишком агрессивные протесты. Об этом сообщает AS.

Аргентинские тренеры обеих команд, Фернандо Ортис из Америки и Николас Ларкамон из Леона также были дисквалифицированы на два матча за "насильственное поведение".

ЧМ-1978 на крови: пытки в "школе механиков", полеты смерти, 30000 жертв и 640 лет заключения