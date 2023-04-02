Арбитр ударил игрока по яйцам, главному тренеру обнажили грудь – безумие из топ-матча чемпионата Мексики
Поединок чемпионата Мексики между Америкой и Леоном превратился в бойню.
Леон выиграл первый тайм благодаря голу в компенсированное время, но после перерыва началась настоящая вакханалия.
На 63-й минуте Америка сравняла счет с подозрением на игру рукой. Футболисты Леона обступили Фернандо Эрнандеса, но тот решил давать отпор. Полевой арбитр коленом ударил по гениталиям хавбека Лукаса Ромеро. Такая наглость может стоить 39-летнему рефери карьеры.
До финального свистка фанаты увидели еще по голу от команд, массовые стычки и удаление обоих главных тренеров. Наставнику Леона Николасу Ларкамону даже разорвали майку, поэтому он покидал поле с обнаженной грудью.
Сухой итог встречи – ничья, оставившая Леон вторым, а Америку третьей.
ЧС-1978 на крові: тортури у "школі механіків", польоти смерті, 30000 жертв і 640 років ув'язнення