Матч між Амерікою та Леоном, який відбувся на минулих вихідних, запам'ятався скандалом з арбітром зустрічі. Він ударив гравця Лукаса Ромеро коліном у пах після того, як той висловив невдоволення зарахованим голом суперника.

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Федерація футболу Мексики (FMF) повідомила, що Ернандес був дискваліфікований на 12 матчів за свій вчинок. Гравець також був покараний і пропустить наступні два матчі за занадто агресивні протести до судді. Про це повідомляє AS.

Аргентинські тренери обох команд, Фернандо Ортіс з Америки та Ніколас Ларкамон із Леона, також були дискваліфіковані на два матчі за "насильницьку поведінку".

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