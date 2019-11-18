Реднапп призвал Тоттенхэм быстрее избавиться от Эриксена

Бывший тренер Тоттенхэма Харри Реднапп высказался относительно полузащитника клуба Кристиана Эриксена.

"Я не вижу, как Эриксен подписывает новое соглашение с Тоттенхэмом. Он ждет окончания этого контракта, а затем летом бесплатно уйдет из клуба. Так как он не хочет оставаться и выразил желание уйти, нужно искать ему замену. Если он не намерен быть частью команды, это тяжело. Команде нужны такие игроки, которые будут биться за клуб. Тоттенхэму нужно продать Эриксена.

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Без сомнений, Эриксен – замечательный игрок. Он фантастический футболист, но сейчас он находится в плохой форме. Кристиан определенно не показывает тот футбол, который от него ждут, и совершенно ясно заявил, что хочет уйти из Тоттенхэма, хотя клуб и предлагал ему новый контракт. В любом случае, чтобы перейти в команду, в которую он хочет, ему нужно начать играть лучше", – цитирует Реднаппа британское издание The Sun.

Напомним, Харри Реднапп возглавлял Тоттенхэм с 2008 по 2012 годы и успел впервые вывести "шпор" в групповой этап Лиги чемпионов. Контракт Эриксена с Тоттенхэмом завершается летом и игрок не намерен продолжать сотрудничество с клубом.

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