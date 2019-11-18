Реднапп закликав Тоттенхем якнайшвидше позбутись Еріксена

Колишній тренер Тоттенхема Харрі Реднапп висловився щодо півзахисника клубу Крістіана Еріксена.

"Я не бачу, як Еріксен підписує нову угоду з Тоттенхемом. Він чекає закінчення цього контракту, а потім влітку безкоштовно піде з клубу. Так як він не хоче залишатися і висловив бажання піти, потрібно шукати йому заміну. Якщо він не має наміру бути частиною команди, це важко. Команді потрібні такі гравці, які будуть битися за клуб. Тоттенхему потрібно продати Еріксена.

Маттеус пояснив, чому Еріксен не підходить Баварії

Без сумнівів, Еріксен – чудовий гравець. Він фантастичний футболіст, але зараз він знаходиться у поганій формі. Крістіан безумовно не показує той футбол, який від нього чекають, і зовсім ясно заявив, що хоче піти з Тоттенхема, хоча клуб і пропонував йому новий контракт. У будь-якому випадку, щоб перейти в команду, в яку він хоче, йому потрібно почати грати краще", – цитує Реднаппа британське видання The Sun.

Нагадаємо, Харрі Реднапп очолював Тоттенхем з 2008 по 2012 роки і встиг вперше вивести "шпор" у груповий етап Ліги чемпіонів. Контракт Еріксена з Тоттенхемом завершується влітку і гравець не має наміру продовжувати співпрацю з клубом.

"Кажу гравцям: "зніміть труси і я подивлюся, чи є у вас яйця". У половини – немає": брутальна роль геніталій у футболі