Аль-Айн принимал Аль-Наср в рамках 11-го тура. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Чемпионат ОАЭ, 11-й тур

Аль-Айн – Аль-Наср – 3:1

Голы: Гуанка, 47 (с пен), 71, Барман, 81 – Тагли, 65

Нереализованный пенальти: Рахими, 40 (Аль-Айн)

Удаление: Абеид, 73 (Аль-Наср)

У Реброва был конфликт с боссами Аль-Айна

Хозяева имели роскошный шанс открыть счет еще в первом тайме, но Суфьяну Рахими не удалось реализовать пенальти.

После перерыва игроки Аль-Айна все же достигли своего и забили гостям целых три мяча за тайм. Тем не менее подопечные Сергея Реброва не смогли удержать свои ворота на замке и позволили Аль-Насру отличиться голом престижа.

За 11 туров первенства ОАЭ Аль-Айн уверенно лидирует в таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя на 7 очков.

Сльози чемпіона: український тренер – про футбол у Камбоджі, режисерське минуле і "хлопця на мільйон" із Шахтаря