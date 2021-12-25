Чемпіонат ОАЕ, 11-й тур

Аль-Айн – Аль-Наср – 3:1

Голи: Гуанка, 47 (з пен), 71, Барман, 81 - Таглі, 65

Нереалізований пенальті: Рахімі, 40 (Аль-Айн)

Вилучення: Абеїд, 73 (Аль-Наср)

Ребров мав конфлікт з босами Аль-Айну

Господарі мали розкішний шанс відкрити рахунок ще у першому таймі, але Суф'яну Рахімі не вдалось реалізувати пенальті.

Після перерви гравці Аль-Айна досягли свого і забили гостям аж три м'ячі за тайм. Все ж підопічні Сергія Реброва не змогли втримати свої ворота на замку і дозволили Аль-Насру відзначитись голом престижу.

За 11 турів першості ОАЕ Аль-Айн впевнено лідирує у таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача на 7 очок.

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