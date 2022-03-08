Ребров вывел Аль-Айн в финал Кубка лиги – на стадионе вывесили огромный флаг Украины
20:55 - Читати українською
Аль-Айн во второй раз сыграл вничью в полуфинале Кубка лиги ОАЭ против Аль-Джазиры, но вышел в решающий раунд.
Кубок лиги ОАЭ, 1/2 финала (ответный матч)
Аль-Айн – Аль-Джазира – 0:0 (первый матч – 1:1)
Команда Сергея Реброва снова не смогла победить, но вышла в финал благодаря забитому на выезде голу. За трофей Аль-Айн поспорит с Аль-Ахли.
Россия напала на Украину: судьба матча нашей сборной в плей-офф ЧМ-2022, Динамо и Шахтер теряют звезд (LIVE)
Следует заметить, что на трибунах домашнего стадиона Аль-Айна вывесили гигантское полотнище в цветах флага Украины с надписью: "К победе". Информации, точно ли это была реакция фанатов на события на родине главного тренера, пока нет.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter