Аль-Айн во второй раз сыграл вничью в полуфинале Кубка лиги ОАЭ против Аль-Джазиры, но вышел в решающий раунд.

Кубок лиги ОАЭ, 1/2 финала (ответный матч)

Аль-Айн – Аль-Джазира – 0:0 (первый матч – 1:1)

Команда Сергея Реброва снова не смогла победить, но вышла в финал благодаря забитому на выезде голу. За трофей Аль-Айн поспорит с Аль-Ахли.

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Следует заметить, что на трибунах домашнего стадиона Аль-Айна вывесили гигантское полотнище в цветах флага Украины с надписью: "К победе". Информации, точно ли это была реакция фанатов на события на родине главного тренера, пока нет.