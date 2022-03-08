Аль-Айн вдруге зіграв унічию в півфіналі Кубка ліги ОАЕ проти Аль-Джазіри, але вийшов у вирішальний раунд.

Кубок ліги ОАЕ, 1/2 фіналу (матч-відповідь)

Аль-Айн – Аль-Джазіра – 0:0 (перший матч – 1:1)

Команда Сергія Реброва знову не змогла перемогти, але вийшла у фінал завдяки забитому на виїзді голу. За трофей Аль-Айн посперечається з Аль-Ахлі.

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Варто зауважити, що на трибунах домашнього стадіону Аль-Айна вивісили велитенське полотнище у кольорах прапора України з написом: "До перемоги". Інформації, чи це точно була реакція фанів на події на батьківщині головного тренера, наразі немає.