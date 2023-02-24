Все идет к тому, что главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров станет наставником национальной команды Украины.

48-летний украинец летом подпишет контракт с УАФ, утверждает ТаТоТаке . Соглашение будет рассчитано на 1,5 года с опцией продления еще на 2.

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Ребров во главе главной команды Украины должен завершить отборочный цикл чемпионата Европы 2024 года и принять участие в квалификации на ЧМ-2026.

По истечении этого срока контракт бывшего игрока Динамо может быть продлен еще на 3,5 года, если "сине-желтые" под его руководством будут успешными и построенная штабом Реброва пирамида сборных докажет свою эффективность.

Сейчас Сергей возглавляет Аль-Айн из ОАЭ, его соглашение действует как раз до лета. К первому поединку Украины в году (против Англии 26 марта в отборе на Евро) команду, по информации прессы, будет готовить Руслан Ротань.