"Я знаю, что Реброву предложили (возглавить сборную Украины, – прим.), он согласился и вот после этого пошел весь процесс.

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Позвонили мне из сборной и просто спросили, есть ли у меня виза. Никто никаких надежд не давал. Я в принципе сам особо тоже не... Когда есть такие надежды, то если они не оправдаются – могут пошатнуть твой внутренний мир. Вот когда ты уже по факту приехал, тренируешь на поле с эмблемой сборной на груди, то уже можешь сказать, что ты уже здесь. А так...

Паспорт на визу я отдал. С Сергеем Станиславовичем еще не разговаривал. Поэтому готовлюсь, а там будет как будет. Буду очень рад и буду делать все для того, чтобы голкиперы выглядели как можно лучше в воротах", – сказал Худжамов в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, 26 марта сборная Украины начнет путь в отборе на Евро-2024 гостевым матчем против Англии. Сможет ли Сергей Ребров достичь компромисса с Аль-Айном, контракт с которым рассчитан до 30 июня, пока неизвестно.

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