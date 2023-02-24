Все йде до того, що головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров стане наставником національної команди України.

48-річний українець влітку підпише контракт з УАФ, стверджує ТаТоТаке. Угода буде розрахована на 1,5 року з опцією продовження ще на 2.

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Ребров на чолі головної команди України повинен завершити відбірковий цикл до чемпіонату Європи 2024 року та взяти участь у кваліфікації на ЧС-2026.

По завершенні цього терміну контракт колишнього гравця Динамо може бути продовжений ще на 3,5 роки, якщо "синьо-жовті" під його керівництвом будуть успішними і збудована штабом Реброва піраміда збірних доведе свою ефективність.

Нараз Сергій очолює Аль-Айн з ОАЕ, його угода чинна якраз до літа. До першого поєдинку у році (проти Англії 26 березня у відборі на Євро) Україну, за інформацією преси, готуватиме Руслан Ротань.

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