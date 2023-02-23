Британское издание FourFourTwo составило рейтинг культовых команд в истории Лиги чемпионов, которые, несмотря на яркую игру, так и не смогли выиграть трофей в определенный сезон. В перечень попало и киевское Динамо, которое в сезоне 1998/99 остановилось лишь на стадии полуфинала Лиги чемпионов. Команда Валерия Лобановского стала тринадцатой в списке из 20 коллективов.

"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает легендарные команды, сумевшие наделать шума в Лиге чемпионов за всю ее историю.

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"Носители английского языка только начали произносить слово "ДИ-НА-МО", поэтому представьте себе шок, когда они увидели двух топ-форвардов – Сергея Реброва и Андрея Шевченко – в составе клуба из Восточной Европы. Это был один из самых смертоносных дуэтов современности, дополненный будущей звездой Милана Кахой Каладзе и Арсенала Олегом Лужным. Они вышли в полуфинал Лиги чемпионов 1999 года и играли великолепно, обыграв Реал на пути", – отмечают авторы статьи.

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Топ-10 рейтинга FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Монако – сезон 2003/04 (финал)

2. Лидс – сезон 2000/01 (полуфинал)

3. Депортиво – сезон 2003/04 (полуфинал)

4. Милан – сезон 2004/05 (финал)

5. Аякс – сезон 2018/19 (полуфинал)

6. Боруссия Д – сезон 2012/13 (финал)

7. Байер – сезон 2001/02 (финал)

8. Ньюкасл – сезон 2002/03 (второй групповой этап)

9. Монако – сезон 2017/18 (полуфинал)

10. Валенсия – сезон 2000/01 (финал).

13. Динамо Киев – сезон 1998/99 (полуфинал).

Напомним, в сезоне 1998/99 Динамо в квалификации одолело валлийский Барри Таун (10:1) и пражскую Спарту (1:1, 3:1 по пен.). В групповом этапе киевляне стали первыми, обойдя Арсенал, Ланс и Панатинаикос. В четвертьфинале "бело-синие" прошли Реал (1:1, 2:0), однако в борьбе за выход в финал уступили Баварии (3:3, 0:1).

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