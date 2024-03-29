Журналист британского издания The Guardian Джонатан Лью призвал не списывать со счетов сборную Украины, которая на чемпионате Европы может преподнести неприятный сюрприз для своих соперников.

"Кроме геополитического значения победы сборной Украины над Исландией – и, честно говоря, кто не любит немного злорадства в адрес Владимира Путина? – на чисто спортивном уровне было бы ужасно, если бы на Евро не было этой чрезвычайно талантливой украинской команды, напичканной многообещающими игроками по всему полю.

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Не один, а сразу два голкипера мирового уровня – Андрей Лунин и Анатолий Трубин. Блестящий молодой плеймейкер Георгий Судаков. Более знакомые англичанам лица – Александра Зинченко и Михаила Мудрика, чей победный гол может стать переломным моментом в международной карьере, которая все еще развивается.

Сергей Ребров доказал разумное назначение на должность тренера, и если он сможет исправить некоторые несоответствия этой команды, они могут нанести серьезный вред этим летом", – отметил журналист на страницах The Guardian.

Напомним, победа над исландцами вывела Украину на чемпионат Европы, где в группе Е "сине-желтые" посоревнуются с Бельгией, Словакией и Румынией. Континентальное действо стартует 14 июня, а свой первый матч Ребров и Ко проведут 17 июня против румын.

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