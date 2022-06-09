"Мое жилье под Киевом во время обстрела не пострадало. Мои родители и сестра там. Пока, более-менее, все нормально, но опасность остается. Мы постоянно созваниваемся, я узнаю, какая там обстановка.

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А насчет жилья в родной Горловке... Там стало еще хуже, чем после 2014 года. Я ни с кем из Горловки не общаюсь и мне не интересно, что там сейчас происходит. Знаю, что сожгли мой музей из-за моей проукраинской позиции.

Никаких друзей в Горловке у меня не осталось, все здравомыслящие люди, у которых были возможности, выехали оттуда. У мамы остались там знакомые, она с ними созванивается, но мне особо не интересно", – сказал Ребров в комментарии FanDay.

Напомним, украинцы уже 106-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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