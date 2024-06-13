Сегодня, 13 июня, в немецком Висбадене состоялась презентация новой марки от Укрпочты, посвященной участию национальной сборной по футболу в Евро-2024. В церемонии спецпогашения приняли участие генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров и Генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк, информирует пресс-служба УАФ.

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Марка получила название "Украина, вперед!". Она имеет круглую перфорацию и содержит изображение футбольного мяча с логотипом УАФ. Марка напечатана на самоклеющейся бумаге в формате буклета, что делает ее удобной для коллекционирования и использования.

"С начала 2001 года Укрпочта выпустила более 30 марок с футбольной тематикой, а во время проведения Евро-2012 стала официальным лицензиатом УЕФА. На этот раз мы также не смогли остаться в стороне и вместе с нашей национальной сборной и при поддержке Украинской ассоциации футбола представляем марку "Украина, вперед!". Как в сердцах многих украинцев, так и среди моих личных увлечений, футбол всегда занимает почетное место. Выпуская эту марку, мы хотим не только поддержать наших ребят, но и пригласить всех вместе с Укрпочтой болеть за сборную Украины на Евро-2024", – прокомментировал событие Игорь Смелянский.

"Для сборной Украины чрезвычайно важно чувствовать поддержку болельщиков. Главная почта Украины при поддержке УАФ выпустила марку, которая символизирует объединение всей страны вокруг футбола. Даже в такие тяжелые для Украины времена важно оставаться единой нацией, беречь и приумножать наши традиции и продолжать болеть за сборную. Уверен, что эта марка будет пользоваться спросом среди коллекционеров и станет хорошим сувениром для болельщиков", – поделился впечатлениями Сергей Ребров.

Тираж марки "Украина, вперед!" – 560 000 экземпляров. Номинал марки – U (соответствует тарифу на пересылку внутренних простых писем без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовых карточек, эквивалент – 15,00 грн). Купить почтовую марку можно онлайн в Почтовом маркете и в отделениях Укрпочты.

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