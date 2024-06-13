"Как вижу эпизод с повреждением Миколенко? Особой грубости я не заметил со стороны игрока молдавской сборной. Надолго ли выбыл Миколенко? Непонятно. Бывает, что по ощущениям травма серьезная, но через день-два картина совсем другая. Мы видели, что Виталий имел болевой шок, он после оказания помощи еще вернулся в игру, но только на минуту. Желаю ему как можно быстрее вернуться в строй.

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А вот кто его сможет заменить в игре с Румынией? Я бы даже отдал предпочтение Богдану Михайличенко перед Зинченко. Понятно, что Александр играет в топ-клубе – лондонском Арсенале, но в последнее время он потерял место в стартовом составе своей команды. А Михайличенко является достаточно опытным игроком, который успел поиграть и в Европе.

Вывод из трех спаррингов сборной Украины? Главное, что мы с хорошим настроением подходим к чемпионату Европы. Тренерский штаб нашей сборной во главе с Сергеем Ребровым проверил всех игроков перед стартовавшим континентальным форумом. С Германией мы играли в 5 защитников, с Польшей был другой состав и другая схема игры. С Молдовой были другие задачи. Мне анализ тяжело сделать. Только Сергей Станиславович может делать выводы, у него есть вся необходимая информация по каждому игроку", – поделился Костышин в интервью Sportarena.

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