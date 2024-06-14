Начо практически принял решение о переходе в Аль-Иттихад, информирует Marca. Изначально испанский центральный защитник намеревался завершить игровую карьеру в США, но его бывшему одноклубнику по "бланкос" Кариму Бензема удалось переубедить Начо переехать в Саудовскую Аравию.

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Сообщается, что шейхи предложили легенде Реала двухлетний контракт с ежегодной зарплатой в 20 млн евро. Этот фактор стал для защитника решающим, ведь в Реале он зарабатывал около 5,5 млн евро в год.

В Аль-Иттихад Начо перейдёт на правах свободного агента.

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