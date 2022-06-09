"Могу возглавить Динамо только если там не будет Суркисов? Это вздор. Никаких разногласий с ними у меня нет. Суркисы владеют Динамо, они принимают все судьбоносные решения для клуба. Кто-то может ошибаться, кто-то нет, но решение всегда принимает президент.

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У меня дружеские отношения и с Григорием Михайловичем, и с Игорем Михайловичем. Мы часто с ними созваниваемся и обсуждаем различные темы и вопросы. У меня с ними нет никаких конфликтов", – рассказал Ребров в интервью Fanday.

Заметим, фамилию легенды Динамо часто связывают с назначением на пост главного тренера сборной Украины, которую возглавляет сейчас Александр Петраков, а также с возможным возвращением в киевское Динамо.

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