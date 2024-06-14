В течение одного дня Боруссия Д объявила о прощании с главным тренером Эдином Терзичем и центральным защитником Матсом Хуммельсом.

После того, как Боруссия Д приняла отставку Терзича, клуб объявил о том, что не станет продлевать контракт со своим 35-летним ветераном Матсом Хуммельсом. Эти решения кажутся на первый взгляд нелогичными, учитывая выход команды в финал Лиги чемпионов. Однако в этой ситуации всё не так просто.

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Как информирует Bild, Хуммельс весь сезон "воевал" с Терзичем. Защитник неоднократно оспаривал тактический выбор тренера и делал это до тех пор, пока наставник практически не потерял весь свой авторитет в раздевалке.

Развязка в непростых отношениях между двумя мужчинами произошла перед финалом ЛЧ с Реалом. В интервью Bild Матс открыто "напал" на Терзича, раскритиковав его стиль игры. Помимо этого бывший игрок сборной Германии перетянул на свою сторону большое количество одноклубников. Он поставил методы Терзича под сомнение.

Таким образом, Эдин покинул Боруссию из-за потери авторитета среди своих подопечных, а Хуммельс покинул клуб, поскольку руководство клуба сочло, что Матс не имел права действовать подобным образом.

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