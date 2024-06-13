"Милан? Мне кажется, Довбику из Испании не надо уезжать. Там он себя чувствует уверенно. Ясно, что ему надо уходить из Жироны, если его берут, но из Испании уезжать не надо.

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Я его когда-то взял в Днепр, поверил в него, хотя он был совсем сырым. Сейчас я ему советую не уезжать из Испании. Если его хочет Атлетико, то надо идти туда, это уже немного другой уровень", – сказал Маркевич в эфире Youtube-канала BurBuzz.

Напомним, прошлом сезоне Довбик провел за Жирону 39 матчей во всех официальных турнирах, где забил 24 гола и отдал десять ассистов. Украинец стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, завоевав титул Пичичи.

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