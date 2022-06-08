Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет предела, а вот новостной редактор – имеет. Это уже 33 новость, где Футбол 24 освещает российский произвол на нашей земле.



Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: досадный невыход сборной на Евро-2022, Петраков хочет домой, аналитик Футбол 24 на фронте

13:19. Абрамович пытается обжаловать санкции ЕС – экс-владелец Челси открестился от Путина.

12:34. Шериф официально попрощался с Вернидубом, который после полномасштабного вторжения России в Украину вступил в ряды ВСУ.

12:00. Барселона нацелилась на игрока Шахтера, желающего сменить команду. В Испании его сравнивают с легендой.

11:38. Шахтер готов делиться призовыми из Лиги чемпионов, но имеет одно условие.

11:11. Экс-игрока Шахтера выгнали из Кривбасса из-за антиукраинской позиции.

10:44. "Петраков сенсацию не сделал": Вацко – о возможной отставке главного тренера сборной Украины.

10:03. Маркевич оценил шансы Шахтера и Динамо в Лиге чемпионов без легионеров.

9:37. Селезнев, Максимов и Кобин сыграют в благотворительном матче против звезд шоу-бизнеса – все ради ВСУ.

9:10. Двое украинских мальчишек посетили тренировку Ирландии и пообщались с Миколенко – их реакция сделает ваш день.

8:25. "Сидорчук не тянет, а Степаненко нужно искать замену": Маркевич – о кадровой ситуации сборной Украины.

8:00. "Нас ожидает необычная игра. Украинские футболисты, тренеры, весь персонал их команды являются послами своего государства, в котором хаос и тысячи погибших. Куда бы они ни приехали выступать, они оказываются в эпицентре внимания местных СМИ. Это понятно", – подчеркивает главный тренер сборной Ирландии перед матчем Лиги наций.