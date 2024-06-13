Лупашко получит именитого ассистента в Карпатах – экс-тренер Ингульца перевезет во Львов всю свою "банду"
Владислав Лупашко и Богдан Шуст снова воссоединятся со своим бывшим наставником.
Как сообщалось ранее, главный тренер Ингульца Владислав Лупашко должен возглавить Карпаты U-19. По информации "ТаТоТаке", вместе с ним во львовский клуб перейдут его помощники Игорь Ермаков и Богдан Шуст.
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Кроме того, на правах ассистента к ним должен присоединиться Сергей Лавриненко, под руководством которого Лупашко в свое время выступал в петровской команде.
Отмечается, что контракт Лупашко с Ингульцом до сих пор не расторгнут – этот вопрос должен решиться в ближайшие дни.
Напомним, Ингулец и Карпаты завоевали право начать следующий сезон в УПЛ. Последним местом работы Лавриненко был Верес, откуда его уволили в декабре 2023 года.
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