Владислав Лупашко и Богдан Шуст снова воссоединятся со своим бывшим наставником.

Как сообщалось ранее, главный тренер Ингульца Владислав Лупашко должен возглавить Карпаты U-19. По информации "ТаТоТаке", вместе с ним во львовский клуб перейдут его помощники Игорь Ермаков и Богдан Шуст.

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Кроме того, на правах ассистента к ним должен присоединиться Сергей Лавриненко, под руководством которого Лупашко в свое время выступал в петровской команде.

Отмечается, что контракт Лупашко с Ингульцом до сих пор не расторгнут – этот вопрос должен решиться в ближайшие дни.

Напомним, Ингулец и Карпаты завоевали право начать следующий сезон в УПЛ. Последним местом работы Лавриненко был Верес, откуда его уволили в декабре 2023 года.

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