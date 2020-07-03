Ребров встановив унікальне досягнення на посаді наставника Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров продовжує встановлювати досягнення в угорській першості.

Ребров став першим тренером-легіонером, який зумів захистити звання чемпіона Угорщини, повідомляє index.hu.

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Окрім цього, український фахівець став першим наставником Ференцвароша за 24 роки, якому вдалось виграти чемпіонат двічі поспіль.

Нагадаємо, Сергій Ребров за два сезони в Угорщині двічі виграв національний чемпіонат і вивів Ференцварош у груповий етап Ліги Європи.

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