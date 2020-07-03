toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КАРПАТИ ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Ребров встановив унікальне досягнення на посаді наставника Ференцвароша

3 липня 17:07 - Читать на русском
Ребров встановив унікальне досягнення на посаді наставника Ференцвароша
Сергій Ребров / офіційний сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров продовжує встановлювати досягнення в угорській першості.

Ребров став першим тренером-легіонером, який зумів захистити звання чемпіона Угорщини, повідомляє index.hu.

Ребров отримав приз найкращому тренеру року в Угорщині

Окрім цього, український фахівець став першим наставником Ференцвароша за 24 роки, якому вдалось виграти чемпіонат двічі поспіль.

Нагадаємо, Сергій Ребров за два сезони в Угорщині двічі виграв національний чемпіонат і вивів Ференцварош у груповий етап Ліги Європи.

Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство Реброва

blog_ava
Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ
3 липня
7868
Теги
Світ Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Сергій Сергій Ребров Угорщина
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
40
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук