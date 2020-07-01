Ребров получил приз лучшему тренеру года в Венгрии

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров получил награду от Федерации футбола Венгрии.

1 июля состоялась церемония RangAdó, на которой награждали лучших по итогам футбольного года в Венгрии. Свой приз также получил украинец Сергей Ребров, который второй раз подряд завоевал чемпионство с Ференцварошем.

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"Я прекрасно нахожу общий язык с командой, у нас взаимное доверие. Игрокам удалось защитить титул, они хотят играть еще лучше", – сказал Ребров во время церемонии.

Напомним, Сергей Ребров за два сезона в Венгрии дважды выиграл национальный чемпионат и вывел Ференцварош в групповой этап Лиги Европы.

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