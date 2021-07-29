"Кто из воспитанников Шахтера переходил последним в Динамо? Наверное, Караваев, а из форвардов – Ребров. Это индивидуальный выбор каждого человека, думаю, Сергей тогда все сделал правильно. Это великий футболист, поигравший на хорошем уровне, был лидером сборной Украины. Поэтому с его стороны это был правильный шаг.

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У меня был долгосрочный контракт с Шахтером, и я каждый год ездил в аренду в разные клубы. Было трудно договориться, ведь все зависело не только от меня. Полтора года назад мое соглашение закончилось, и я перешел в Ворсклу на полноценный контракт. Сейчас ситуация повторилась – и я полноценный игрок Динамо. Должен сказать, когда ты хозяин ситуации, легче дышится. Конечно, мне хотелось бы помогать Динамо как можно дольше, и я буду стараться все для этого делать", – заверил Кулач в комментарии официальному сайту киевлян.

Добавим, что форвард находился на контракте Шахтера 10 лет (2010 – 2020), однако за первую команду "горняков" так и не провел ни одного матча.

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