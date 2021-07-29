"Хто з вихованців Шахтаря переходив останнім в Динамо? Напевно, Караваєв, а з форвардів – Ребров. Це індивідуальний вибір кожної людини, думаю, Сергій тоді все зробив правильно. Це великий футболіст, який пограв на хорошому рівні, був лідером збірної України. Тож з його боку це був правильний крок.

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У мене був довгостроковий контракт з Шахтарем, і я щороку їздив в оренду в різні клуби. Було важко домовитися, адже все залежало не тільки від мене. Півтора роки тому моя угода закінчилася, і я перейшов до Ворскли на повноцінний контракт. Зараз ситуація повторилася – і я повноцінний гравець Динамо. Маю сказати, коли ти господар ситуації, легше дихається. Звичайно, мені хотілося б допомагати Динамо якомога довше, і я буду намагатися все для цього робити", – запевнив Кулач в коментарі офіційному сайту киян.

Додамо, що форвард перебував на контракті Шахтаря 10 років (2010 – 2020), однак за першу команду "гірників" так і не провів жодного матчу.

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