"Я долго ждал этого момента, поскольку уже месяц нахожусь в команде, успел познакомиться с ребятами и влиться в коллектив, привык к тренировочному процессу. Конечно, рад, что подписал контракт с Динамо, перешел в этот великий клуб. Буду делать все возможное, чтобы помогать команде в каждой игре и выигрывать титулы.

Кулач официально стал игроком Динамо

Тренер увидел меня на деле и составил впечатление о моих возможностях. Это хорошо, что я провел все сборы с командой в статусе потенциального новичка. Еще перед сборами мы говорили с Мирчей Луческу, и после этой беседы у меня была уверенность в том, что в конце концов все будет хорошо. Получив этот шанс, я просто не мог его не использовать. Хорошо, что все так сложилось, думаю, все довольны. Конечно, было психологически немного трудно, поскольку присутствовала неопределенность, я не знал, что будет дальше, но в итоге это не помешало мне.

Удачный прошлый сезон? Наверное, я делал все правильно, ведь забил столько мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Конечно, сделать этот шаг мне очень помогали партнеры всей командой. Теперь можно ставить перед собой высшие цели. Хочу помогать Динамо и превзойти те достижения, которые были в прошлом сезоне.

Буду выступать под 28-м номером. Я перешел в Динамо в 28 лет, да и вообще этот номер мне нравится, поэтому его и выбрал", – цитирует Кулача официальный сайт Динамо.

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