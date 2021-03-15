Ребров сообщил о травме Зубкова – его вызвал Шевченко на мартовские матчи сборной Украины
Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров после матча 26-го тура чемпионата Венгрии рассказал о повреждении Александра Зубкова.
Украинский вингер был заменен сразу после перерыва в противостоянии с Пакшом. Сергей Ребров уже после матча объяснил причину такого неожиданного решения.
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"У Зубкова повреждение ноги. Надеюсь, ничего серьезного, но мы не знаем, когда он восстановится. Через несколько дней будет информация", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша. Стоит заметить, что Александра Андрей Шевченко включил в расширенный список на матчи отбора ЧМ-2022 против Франции, Казахстана и Финляндии.
Напомним, еще один игрок Ференцвароша Игорь Харатин недавно подхватил коронавирус и находится на самоизоляции вместе с женой.
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