Украинский вингер был заменен сразу после перерыва в противостоянии с Пакшом. Сергей Ребров уже после матча объяснил причину такого неожиданного решения.

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"У Зубкова повреждение ноги. Надеюсь, ничего серьезного, но мы не знаем, когда он восстановится. Через несколько дней будет информация", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша. Стоит заметить, что Александра Андрей Шевченко включил в расширенный список на матчи отбора ЧМ-2022 против Франции, Казахстана и Финляндии.

Напомним, еще один игрок Ференцвароша Игорь Харатин недавно подхватил коронавирус и находится на самоизоляции вместе с женой.

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