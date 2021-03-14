Ференцварош и Пакш выдали настоящую феерию в поединке 26-го тура венгерского первенства. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 26-й тур

Ференцварош – Пакш – 5:2

Голы: Лайдуни, 22, Узун, 49 (пен), Мак, 62, Боли, 76, Батурина, 89 – Ган, 2 (пен), Сендре, 88

Пакш неожиданно вышел вперед уже в самом дебюте благодаря голу с пенальти. Похоже, это не на шутку разозлило подопечных Реброва, которым удалось оформить красивый камбэк. Уже в середине второго тайма Ференцварош вел в счете 4:1.

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Под занавес встречи команды еще осчастливили болельщиков, забив в течение одной минуты по мячу. В итоге – феерические 5:2. К слову, матч из-за коронавируса пропускал Игорь Харатин, а Александра Зубкова заменили сразу после перерыва – без результативных действий.

"Фради" уверенно лидируют в чемпионате Венгрии с 61 очком, а отставание от ближайшего преследователя, Академии Пушкаша, составляет 16 пунктов. Ребров уверенно шагает к третьему чемпионству подряд, а к концу кампании 2020/21 осталось 7 туров.

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