Український вінгер був замінений одразу після перерви у протистоянні з Пакшем. Сергій Ребров вже після матчу пояснив причину такого несподіваного рішення.

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"У Зубкова пошкодження ноги. Сподіваюся, нічого серйозного, але поки ми не знаємо, коли він відновиться. Через кілька днів буде інформація", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша. Варто зауважити, що Олександра Андрій Шевченко включив у розширений список на матчі відбору ЧС-2022 проти Франції, Казахстану та Фінляндії.

Нагадаємо, ще один гравець Ференцвароша Ігор Харатін нещодавно підхопив коронавірус та перебуває на самоізоляції разом з дружиною.

Ференцварош у матчі з 7-ма голами перестріляв середняка чемпіонату Угорщини – Зубкова замінили по перерві