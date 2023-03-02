Ребров снова на вершине: Аль-Айн без Ярмоленко устроил погром в чемпионате ОАЭ
Аль-Айн украинского тренера одержал уверенную победу в первенстве ОАЭ. Отчет читайте на Футбол 24
Чемпионат ОАЭ, 18-й тур
Аль-Айн – Дибба Аль-Фуджейра – 3:0
Голы: Канеду, 11, Рахими, 61, Сантос, 81
Андрей Ярмоленко недавно травмировался в поединке за Суперкубок ОАЭ. Следовательно, матч первенства он пропускал. Однако и без него Аль-Айн сыграл отлично.
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Тотальное преимущество с первых минут конвертировалось в гол Канеду. Поспособствовала этому атака вторым темпом после углового. До перерыва Лаба не реализовал пенальти, но во втором тайме команда Реброва дожала. Помогли стандарт и удачные действия Сантоса. 3:0!
Благодаря 6 победе подряд Аль-Айн набрал 37 зачетных баллов и временно возглавил турнирную таблицу чемпионата. Главные соперники по борьбе за медали свои матчи проведут со временем.
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