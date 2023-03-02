Чемпионат ОАЭ, 18-й тур

Аль-Айн – Дибба Аль-Фуджейра – 3:0

Голы: Канеду, 11, Рахими, 61, Сантос, 81

Андрей Ярмоленко недавно травмировался в поединке за Суперкубок ОАЭ. Следовательно, матч первенства он пропускал. Однако и без него Аль-Айн сыграл отлично.

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Тотальное преимущество с первых минут конвертировалось в гол Канеду. Поспособствовала этому атака вторым темпом после углового. До перерыва Лаба не реализовал пенальти, но во втором тайме команда Реброва дожала. Помогли стандарт и удачные действия Сантоса. 3:0!

Благодаря 6 победе подряд Аль-Айн набрал 37 зачетных баллов и временно возглавил турнирную таблицу чемпионата. Главные соперники по борьбе за медали свои матчи проведут со временем.

العين يتقدم بالهدف الأول بالدقيقة 11

كايو يتابع كرة مرتدة من حارس المرمى ويودعها بالشباك#العين_دبا#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/HKBZHnfX2U — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 2, 2023

سفيان رحيمي يسجل الهدف الثاني للعين

يجد نفسه أمام المرمى ليضع الكرة بالشباك برأسية في الدقيقة 61#العين_دبا#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/l2lywbE6Ed — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 2, 2023

جوناتاس يسجل الهدف الثالث للبنفسجي.. تسديدة قوية على يمين الحارس#العين_دبا#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/j2nq25TqY5 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 2, 2023

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