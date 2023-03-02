Ребров знову на вершині: Аль-Айн без Ярмоленка влаштував погром у чемпіонаті ОАЕ
Аль-Айн українського тренера здобув впевнену перемогу у першості ОАЕ. Звіт читайте на Футбол 24.
Чемпіонат ОАЕ, 18-й тур
Аль-Айн – Дібба Аль-Фуджейра – 3:0
Голи: Канеду, 11, Рахімі, 61, Сантос, 81
Андрій Ярмоленко нещодавно травмувався у поєдинку за Суперкубок ОАЕ. Відтак, матч першості він пропускав. Проте і без нього Аль-Айн зіграв чудово.
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Тотальна перевага з перших хвилин конвертувалась у гол Канеду. Посприяла цьому атака другим темпом після кутового. До перерви ще Лаба не реалізував пенальті, але у другому таймі команда Реброва дотиснула. Допомогли стандарт та вдалі дії Сантоса. 3:0!
Завдяки 6 поспіль перемозі Аль-Айн набрав 37 залікових балів і тимчасово очолив турнірну таблицю чемпіонату. Головні суперники у боротьбі за медалі свої матчі проведуть згодом.
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