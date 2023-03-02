Чемпіонат ОАЕ, 18-й тур

Аль-Айн – Дібба Аль-Фуджейра – 3:0

Голи: Канеду, 11, Рахімі, 61, Сантос, 81

Андрій Ярмоленко нещодавно травмувався у поєдинку за Суперкубок ОАЕ. Відтак, матч першості він пропускав. Проте і без нього Аль-Айн зіграв чудово.

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Тотальна перевага з перших хвилин конвертувалась у гол Канеду. Посприяла цьому атака другим темпом після кутового. До перерви ще Лаба не реалізував пенальті, але у другому таймі команда Реброва дотиснула. Допомогли стандарт та вдалі дії Сантоса. 3:0!

Завдяки 6 поспіль перемозі Аль-Айн набрав 37 залікових балів і тимчасово очолив турнірну таблицю чемпіонату. Головні суперники у боротьбі за медалі свої матчі проведуть згодом.

العين يتقدم بالهدف الأول بالدقيقة 11

كايو يتابع كرة مرتدة من حارس المرمى ويودعها بالشباك#العين_دبا#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/HKBZHnfX2U — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 2, 2023

سفيان رحيمي يسجل الهدف الثاني للعين

يجد نفسه أمام المرمى ليضع الكرة بالشباك برأسية في الدقيقة 61#العين_دبا#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/l2lywbE6Ed — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 2, 2023

جوناتاس يسجل الهدف الثالث للبنفسجي.. تسديدة قوية على يمين الحارس#العين_دبا#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/j2nq25TqY5 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 2, 2023

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