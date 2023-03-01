Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров предупредил, что Андрей Ярмоленко не сыграет в завтрашнем матче против Аль-Фуджайры.

"Ярмоленко получил травму в Суперкубке. Мы будем работать над тем, чтобы вернуть его как можно быстрее. Понимаете, некоторые травмы требуют времени, чтобы игрок полностью восстановился после них.

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Врачи следят за состоянием Андрея и вскоре определят дату его возвращения. Предыдущий матч оказался очень сложным из-за погодных условий, особенно во втором тайме", – цитирует Реброва пресс-служба Аль-Айна.

Повреждение Ярмоленко может оказаться проблемой и для сборной Украины. 33-летнему капитану предстоит восстановиться и набрать форму до 26 марта, когда гостевым матчем против Англии начнется отбор Евро-2024.

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