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Ребров розповів про головні складнощі у роботі тренера

18:20 130 Читать на русском
Ребров розповів про головні складнощі у роботі тренера
Сергій Ребров / Фото AFP

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про найбільш непрості моменти у роботі з футбольною командою.

"Професіональні спортсмени жертвують своїм здоров'ям після закінчення кар'єри, це не секрет. Цей шлях досить складний, але цікавий.

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Робота тренером більш енергозатратна, більше готуєшся, думаєш. Можливо, фізично не так багато витрачається сил, але емоційно після матчу ти завжди виснажений. Потрібно підзаряджатися вдома. У команді 30 чоловік, з них 15 – різних національностей, потрібно знайти правильний підхід до кожного", – розповів Ребров у ефірі 1+1.

Нагадаємо, у минулому сезоні український фахівець разом з Ференцварошем здобув титул чемпіона Угорщини.

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