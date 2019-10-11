Ребров розповів про головні складнощі у роботі тренера

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров розповів про найбільш непрості моменти у роботі з футбольною командою.

"Професіональні спортсмени жертвують своїм здоров'ям після закінчення кар'єри, це не секрет. Цей шлях досить складний, але цікавий.

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Робота тренером більш енергозатратна, більше готуєшся, думаєш. Можливо, фізично не так багато витрачається сил, але емоційно після матчу ти завжди виснажений. Потрібно підзаряджатися вдома. У команді 30 чоловік, з них 15 – різних національностей, потрібно знайти правильний підхід до кожного", – розповів Ребров у ефірі 1+1.

Нагадаємо, у минулому сезоні український фахівець разом з Ференцварошем здобув титул чемпіона Угорщини.

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