Ференцварош Реброва сыграл вничью в дерби с Гонведом

В матче 8 тура чемпионата Венгрии Ференцварош дома не осилил Гонвед.

Чемпионат Венгрии-2019/20, 8 тур

Ференцварош – Гонвед – 0:0

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Ференцварош в рамках 8 тура чемпионата Венгрии дома сыграл дерби против Гонведа. Даниил Игнатенко появился в старте, тогда как Александр Зубков вышел на замену. Подопечные Сергея Реброва не отошли после разгрома от Лугодорца в Лиге Европы и не смогли взять 3 очка. Команды имеют равную статистику, но "Фради" не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Ференцварош после 8 туров набрал 16 очков и на 5 пунктов отстает от первого Фехервара, но имеет матч в запасе.