"Цель приезда? Я давно не был в Украине. Важно было побывать во время войны, потому что я с украинским народом. Я должен быть там.

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Мне важно было увидеть моих родителей, которых не видел больше года. Встречался с нашими бойцами в госпитале. Встречался со многими людьми, причастными к защите нашей страны. Рад, что побывал в Украине как раз в то время, когда были ракетные обстрелы Киева. На себе это ощутил. Конечно, это непросто для всех наших людей, все это переживают. Уверен, мы все это переживем и победим всю эту нечисть.

Какие слова сказал военным? Думаю, для них важно было само внимание к ним. Потому что сейчас они – все, что у нас есть в Украине. Они защищают нашу свободу. Мне важнее всего было показать наше доверие к ним, нашу надежду на них. И просто поговорить с ними. Мне было интересно пообщаться с ними, потому что они были на передовой. Конечно, я спрашивал, откуда они. Мне было интересно. Некоторые рядом имели жен, детей. Это все было очень непросто видеть", – рассказал Ребров на YouTube-канале Анны Ребровой.

К слову, ранее СМИ приурочивали визит Реброва в Украину переговорам о назначении Сергея Станиславовича главным тренером национальной команды.

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