"В кулуарах УАФ это расскажет почти каждый. Ни для кого не секрет, что Андрей Павелко договаривается с Сергеем Реровым. Возникает вопрос – что делать с Петраковым? По кулуарной информации, Павелко пообещал Александру Петракову должность главного тренера сборной Украины U-21 в благодарность за то, что выручил в прошлом году.

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Тогда у Андрея Шевченко был "классный" контракт. Отборочный цикл продолжается, но контракт Шевченко неизвестно как был прописан, и непонятно, каким образом был разорван. Ушел Шевченко среди отборочного цикла, это стало неожиданностью для УАФ. "Кто выручит? Петраков, выручишь? Пожалуйста, выручай".

Поэтому сейчас приходится так с Петраковым. Мне самому интересно, как эта ситуация развернется с точки зрения контракта Руслана Ротаня с УАФ. Отказываться от тренера, который создал команду под себя, который только в третий раз в истории вывел сборную U-21 на молодежный чемпионат Европы? Если ты не дашь этому тренеру до конца отработать с этой командой... По-моему, это абсолютный нонсенс.

С другой стороны, не исключаю компромиссный вариант, что Ротаню позволят совмещать работу в Александрии и молодежной сборной. Правильно ли это? В цивилизованной футбольной стране – нет. В стране, где в тренерские штабы сборных берут людей не на контракт, а по объявлению, а тем, кто на контрактах, не выполнять их условия, срезать зарплату, прикрываясь разными мотивами, почему не вариант? Вариант", – рассказал Вацко в эфире Вацко on air.

Напомним, в последнее время появилась информация о том, что Руслан Ротань станет главным тренером Александрии. На тренерское кресло национальной сборной Украины сватают Сергея Реброва. Соглашение Александра Петракова рассчитано до конца 2022 года.

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