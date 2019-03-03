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Ребров прокомментировал сокрушительную победу над Дьошдьером со счетом 7:0

13:49 96 Читати українською
Ребров прокомментировал сокрушительную победу над Дьошдьером со счетом 7:0
Сергей Ребров / Ференцварош

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал результат матча против Дьошдьера в чемпионате Венгрии.

"Не нужно аплодисментов, это был обычный матч. Наш соперник не заслуживал пропустить три гола в первом тайме. Мы создали очень много моментов, и нам удалось реализовать три из них. В целом, семь мячей – очень хороший результат. Тем более, что мы в долгу перед нашими болельщиками.

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Я доволен, что мы увидели волю команды и 10 тысяч болельщиков на трибунах. Очень важно, что у нас в команде есть конкуренция. Все игроки понимают, что должны ежедневно интенсивно работать. Посмотрите, после 5:0 и 6:0, наша команда все равно стремилась забивать.

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Все наслаждались этим поединком и болельщики чувствовали себя счастливыми. Та игра, которую мы показали на поле, была красивой, мы должны играть в таком стиле", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

Теги
Мир Венгрия Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров
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