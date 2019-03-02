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Петряк ассистом помог Ференцварошу Реброва нанести сокрушительное поражение Дьошдьеру – Харатин сыграл весь матч

22:45 30 Читати українською
Петряк ассистом помог Ференцварошу Реброва нанести сокрушительное поражение Дьошдьеру – Харатин сыграл весь матч
Ференцварош разбил Дьошдьер

Ференцварош разбил Дьошдьер в 23 туре чемпионата Венгрии.

В стартовом составе команды Реброва на поле вышли сразу двое украинцев – Иван Петряк и Игорь Харатин.

Голодюк дебютным голом принес Халадашу победу над Гонведом, Кишварда с тремя украинцами проиграла Види

Подопечные украинского специалиста начали разгром соперника в середине первого тайма, а уже к перерыву счет был 3:0. Во втором тайме в составе Дьошдьера появился Сергей Шестаков, а Ференцварош забил еще 4 гола.

Харатин и Петряк провели на поле весь поединок, а второй отдал результативную передачу в моменте с третьим голом, а также заработал пенальти, с которого был забит шестой мяч.

Ференцварош вышел в четвертьфинал Кубка Венгрии – команда Реброва забила в ворота Кишварды ударом с середины поля

После 23 туров Ференцварош возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии и на 6 очков опережает Види. Дьошдьер на одиннадцатом месте – в зоне вылета.

Теги
Мир Украинцы за рубежом Иван Петряк Иван Петряк Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия
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