Петряк ассистом помог Ференцварошу Реброва нанести сокрушительное поражение Дьошдьеру – Харатин сыграл весь матч

Ференцварош разбил Дьошдьер в 23 туре чемпионата Венгрии.

В стартовом составе команды Реброва на поле вышли сразу двое украинцев – Иван Петряк и Игорь Харатин.

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Подопечные украинского специалиста начали разгром соперника в середине первого тайма, а уже к перерыву счет был 3:0. Во втором тайме в составе Дьошдьера появился Сергей Шестаков, а Ференцварош забил еще 4 гола.

Харатин и Петряк провели на поле весь поединок, а второй отдал результативную передачу в моменте с третьим голом, а также заработал пенальти, с которого был забит шестой мяч.

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После 23 туров Ференцварош возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии и на 6 очков опережает Види. Дьошдьер на одиннадцатом месте – в зоне вылета.