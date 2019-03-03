Ребров прокоментував нищівну перемогу над Дьошдьєром з рахунком 7:0

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував результат матчу проти Дьошдьєра у чемпіонаті Угорщини.

"Не потрібно оплесків, це був звичайний матч. Наш суперник не заслуговував пропустити три голи у першому таймі. Ми створили дуже багато моментів, і нам вдалося реалізувати три з них. В цілому, сім м'ячів - дуже хороший результат. Тим більше, що ми в боргу перед нашими вболівальниками.

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Я задоволений, що ми побачили волю команди і 10 тисяч вболівальників на трибунах. Дуже важливо, що у нас в команді є конкуренція. Всі гравці розуміють, що повинні щодня інтенсивно працювати. Подивіться, після 5:0 і 6:0, наша команда все одно прагнула забивати.

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Всі насолоджувались цим поєдинком і вболівальники відчували себе щасливими. Та гра, яку ми показали на полі, була красивою, ми повинні грати у такому стилі", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.