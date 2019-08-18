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Ребров прокомментировал первую победу Ференцвароша в чемпионате Венгрии 2019/20

10:35 135 Читати українською
Ребров прокомментировал первую победу Ференцвароша в чемпионате Венгрии 2019/20
Сергей Ребров / Ференцварош

Украинский наставник Ференцвароша Сергей Ребров прокомментировал победу своей команды над Капошваром.

"Я доволен победой, конечно, мы могли бы забить гораздо больше, было много ударов по воротам. Самое главное – выиграть и набрать три очка. Мы продолжаем готовиться к следующим матчам.

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Что касается матча с загребским Динамо, то я никогда не проигрывал 0:4 с Ференцварошем. Президент клуба выразил свою поддержку команде после матча, это много значило для всех. Работаем дальше", – цитирует Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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К слову, Ференцварош одержал минимальную победу над Капошваром благодаря голу Зубкова в 3 туре чемпионата Венгрии. Однако, это был только первый матч для команды украинцев, ведь чемпион Венгрии участвовал в квалификации Лиги чемпионов.

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Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош Сергей Ребров Сергей Ребров Венгрия
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