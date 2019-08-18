Ребров прокоментував першу перемогу Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини 2019/20

Український наставник Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди над Капошваром.

"Я задоволений перемогою, звичайно, ми могли б забити набагато більше, було багато ударів по воротах. Найголовніше – виграти і набрати три очки. Ми продовжуємо готуватися до наступних матчів.

Зубков дебютним голом приніс Ференцварошу перемогу, Фехервар Петряка розтрощив суперника

Що стосується матчу із загребським Динамо, то я ніколи не програвав 0:4 з Ференцварошем. Президент клубу висловив свою підтримку команді після матчу, це багато значило для всіх. Працюємо далі", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Фанати Ференцвароша влаштували неймовірну овацію Реброву і його підопічним після провалу у Лізі чемпіонів

До слова, Ференцварош здобув мінімальну перемогу над Капошваром завдяки голу Зубкова у 3 турі чемпіонату Угорщини. Проте, це був лише перший матч для команди українців, адже чемпіон Угорщини брав участь у кваліфікації до Ліги чемпіонів.