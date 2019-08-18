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Ребров прокоментував першу перемогу Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини 2019/20

10:35 687 Читать на русском
Ребров прокоментував першу перемогу Ференцвароша у чемпіонаті Угорщини 2019/20
Сергій Ребров / Ференцварош

Український наставник Ференцвароша Сергій Ребров прокоментував перемогу своєї команди над Капошваром.

"Я задоволений перемогою, звичайно, ми могли б забити набагато більше, було багато ударів по воротах. Найголовніше – виграти і набрати три очки. Ми продовжуємо готуватися до наступних матчів.

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Що стосується матчу із загребським Динамо, то я ніколи не програвав 0:4 з Ференцварошем. Президент клубу висловив свою підтримку команді після матчу, це багато значило для всіх. Працюємо далі", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

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До слова, Ференцварош здобув мінімальну перемогу над Капошваром завдяки голу Зубкова у 3 турі чемпіонату Угорщини. Проте, це був лише перший матч для команди українців, адже чемпіон Угорщини брав участь у кваліфікації до Ліги чемпіонів.

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Світ Українці за кордоном Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Угорщина
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