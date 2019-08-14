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Фанаты Ференцвароша устроили невероятную овацию Реброву и его подопечным после провала в Лиге чемпионов

11:12 406 Читати українською
Фанаты Ференцвароша устроили невероятную овацию Реброву и его подопечным после провала в Лиге чемпионов
Сергей Ребров / Фото ФК Ференцварош

Команде Сергея Реброва есть ради кого выкладываться на поле.

 

Фанаты венгерского клуба не отворачиваются от команды даже в самые трудные моменты.

Ребров прокомментировал постыдный вылет Ференцвароша из Лиги чемпионов

Накануне Ференцварош в домашних стенах потерпел сокрушительное поражение от загребского Динамо (0:4) и вылетел с текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Впрочем, поклонники чемпионов Венгрии поблагодарили команду даже за такой матч. Они провели своих игроков громкими аплодисментами и пением, что, безусловно, сгладило неприятные эмоции от вылета.

Еврокубковый путь Ференцвароша пока не закончился – команда Сергея Реброва продолжит бороться в Лиге Европы.

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