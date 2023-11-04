Шахтер минимально обыграл Динамо, которое не может победить в УПЛ уже 4 тура подряд. Этот матч стал последним для Мирчи Луческу, который сразу после игры объявил об уходе из Динамо и завершении тренерской карьеры.

Впервые в своей карьере 78-летний Мирча Луческу сам подал в отставку. Румынский тренер провел в украинском футболе 15 лет, возглавляя Шахтер и Динамо. Сегодня, 4 ноября, Динамо объявило о назначении Александра Шовковского исполняющим обязанности главного тренера.

О Классическом, ближайших перспективах Динамо с Шовковским и кто может стать следующим тренером Динамо – смотрите в очередном видео на YouTube-канале "Футбол 24".

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