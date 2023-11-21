Главный тренер сборной Украины прокомментировал ничью с Италией (0:0), которая не дала "сине-желтым" выйти на Евро-2024 с отбора.

– Поделитесь впечатлениями от матча. Всем показалось, что эта игра против Италии совсем другая, чем первая. Что вы меняли?

– Вы видели, что мы поменяли свою схему и модель игры. В первом тайме она отлично работала на оборону. Да, мы не создавали много моментов, но это действующие чемпионы Европы. План на второй тайм был – больше прессинговать, играть более интенсивно. И я считаю, что нам это удалось. Во втором тайме у нас были хорошие моменты, чтобы выиграть.

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– Можем ли мы видеть эту схему в следующих матчах?

– Мы готовимся к каждому сопернику. Проанализировали сборную Италии и решили сыграть так. Считаю, что это была не ошибка. Посмотрим, с кем будем играть дальше и, отталкиваясь от этого, готовить свою тактику.

– Момент на последних минутах с потенциальным пенальти. Вы были на бровке, видели момент. Там был пенальти?

– У меня нет VAR, не могу посмотреть. Эмоционально я считаю, что был пенальти. Надо посмотреть. Вероятно, рефери на VAR пересмотрел и решил так. Да, мы все желали этого. Благодарен игрокам не только за этот момент. В конце мы действительно пытались вырвать победу. Пока не получилось, но я с оптимизмом смотрю в будущее с этой командой.

– Сборная Италии после перерыва начала делать замены, выпустила фактурного нападающего (Скамакку). Насколько это мешало играть в 5 защитников?

– Мы не играли в 5 защитников. Я не знаю, как вы оцениваете эту схему. Были 3 центральных, но это не 5. Во втором тайме мы уже больше игроков использовали в атаке, потому что нужно было забивать. Распадори в первом тайме также создал много проблем нашей обороне. Хорошо, что мы справились с нападающими Италии.

– Как подытожите отбор, этот групповой этап? Возможно, выделите какую-нибудь игру, момент, где не доиграли, не дожали?

– Во-первых, я работаю только полгода. Я считаю, что есть улучшения в моем понимании игры. Игроки хотят понять ту тактику, которую мы даем. Первые шаги очень тяжелые, но даже в такой группе мы выглядели очень достойно, боролись до последнего тура. Повторюсь, я с оптимизмом смотрю в будущее. Сейчас нас ждут, надеюсь, 2 очень важных матча. Надо поработать в своих клубах и затем готовиться к этим матчам.

– Может, уже оценивали потенциальных соперников в плей-офф Лиги наций?

– Там нет топ-команд, даже если попадем в дивизион А. Надо готовиться к любому сопернику, и мы это будем делать, – резюмировал Ребров в комментарии Суспільному.

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